El alcalde de Lima Rafael López Aliaga expresó su preocupación por el impacto de la inseguridad ciudadana en el proceso electoral de 2026. Durante una actividad pública, afirmó que el Gobierno de Dina Boluarte no está tomando medidas suficientes para frenar el avance del crimen organizado, lo que podría incluso amenazar la integridad de quienes participen en la contienda.

“Mi impresión personal es que la señora Boluarte lo que quiere es llevarnos a unas elecciones totalmente crispadas, con amenaza a la vida inclusive de los candidatos que puedan lanzarse” , declaró el burgomaestre.

El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, respaldó las críticas y recordó que la comuna ha entregado equipamiento a la Policía Nacional sin obtener una respuesta adecuada del Gobierno.

“Hemos entregado al Gobierno Central 4 mil motos, 26 camionetas. Muchas acciones hemos realizado desde la MML”, señaló. Incluso ironizó sobre la gestión del ministro del Interior, Carlos Malaver, al afirmar que podrían financiar la compra de chalecos para los agentes.