El ministro del Interior, Carlos Malaver, confirmó ante la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso la compra de un nuevo lote de chalecos antibalas para la Policía Nacional, cuya entrega está prevista para enero de 2026.

Malaver explicó que el proceso se realiza a través de una convocatoria internacional dirigida a un proveedor no domiciliado, y recordó que actualmente solo se cuenta con 9,173 chalecos para un cuerpo policial de hasta 130,000 efectivos.

Durante su exposición, el ministro criticó que la responsabilidad de la inseguridad recaiga únicamente en la Policía. Señaló que la falta de equipamiento es una muestra de las limitaciones logísticas con las que trabajan los agentes y sostuvo que se están desarrollando otros procesos de adquisición para mejorar la operatividad.

El ministro también anunció que desde este lunes se pondrá en marcha el uso de cámaras corporales para policías en Lima y Callao.