La tía y tutora legal del niño de 12 años, de iniciales C.B.C., que fue hospitalizado en el Hospital Las Mercedes, de Chiclayo, tras sufrir un accidente dentro del colegio público N.° 11517 Santa Ana, del distrito de Tumán, exhortó a las autoridades educativas y a la Defensoría del Pueblo a investigar los hechos y asumir medidas inmediatas para proteger a los escolares.

Denuncia

En diálogo con Correo, Perla Coronel, quien cría al menor desde la muerte de su madre, denunció que la versión oficial de que el niño se golpeó contra un muro “no es creíble” y que ni los propios médicos del hospital no aceptaron esa explicación.

Actualmente, el estudiante se viene recuperando luego de sufrir lesiones en el rostro y sangrado ocular; además, el menor fue sometido a una intervención quirúrgica tras advertirse que podría perder la visión en el ojo izquierdo.

“Para hoy (lunes 1 de septiembre) se tenía prevista la llega de la UGEL (Unidad de Gestión Local) Chiclayo al colegio, pero esto no ha ocurrido. La Defensoría del Pueblo tampoco se ha pronunciado. Por ahora, hacemos esfuerzo para que la salud de mi niño no se agrave”, explicó a este diario.

En esa misma línea, la mujer señaló que personal del Ministerio de Educación (Minedu) se contactó con ella para saber el estado del menor y saber qué acciones se han tomado frente a este caso.

“Obviamente la salud de mi niño no será la misma. Hemos tenido consulta con un médico particular porque la lesión aún provoca malestar en su cuerpo. Tampoco ha habido un pronunciamiento por parte del director del colegio”, expresó.

A raíz de este lamentable hecho, los padres de familia del recinto educativo también cuestionaron el abandono del colegio, a cargo del director Elmer Cubas Cueva. Ellos denunciaron que la infraestructura se encuentra en condiciones deplorables, sin Apafa ni rendición de cuentas.

“Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todas las personas que vienen brindando su apoyo para mi sobrino en este momento tan difícil. Cada granito de arena es muy valioso y nos da fuerzas para seguir adelante. Que Dios les multiplique en bendiciones ”, puntualizó Perla Coronel al ser consultada sobre la ayuda que recibió de terceras personas.