Más de 400 comerciantes fueron desalojados el último miércoles, 22 de octubre, del mercado El Inca, en el distrito de La Victoria, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque. Un grupo numeroso de policías acudió al centro de abastos para ejecutar la medida judicial, registrándose una trifulca.

Comerciantes perjudicados con fallo

Los vendedores afectados con el fallo intentaron bloquear el ingreso a los agentes, pero terminaron cediendo ante la recomendación de sus abogados. Los manifestantes sostienen que, durante varios años, condujeron puestos de venta en el referido mercado, y ahora los desalojan sin siquiera haber sido notificados.

Culparon de esta situación a Hernán Gonzáles Dávila, quien interpuso la demanda, pero solamente contra un comerciante de apellido Cayotopa, para que este haga entrega de la posesión del mercado.

“Si bien es cierto se ha hecho una entrega irregular, arbitraria y fraudulenta, pero estamos preparados para en lo sucesivo anulemos esto y pedir la posesión y las llaves de este mercado”, dijo la abogada Carla Cienfuegos Sánchez.

La letrada indicó que interpondrá una acción de amparo para dejar sin efecto el desalojo, pues considera que el juez del caso habría cometido prevaricato.

“Son 15,400 metros cuadrados, él (Gonzales) va a dirigir todo el mercado botando a cientos de comerciantes y vendiendo los puestos. Aquí hay un prevaricato del juez que emite esta sentencia. La partida activa le pertenece a Cofopri. A Gonzales le han dado una partida que supuestamente obtiene una propiedad”, manifestó.

Por su parte, la comerciante Jackeline Pasapera Llaguento exigió justicia, pues cerraron su puesto de venta con cemento, dejando adentro su mercadería desde hace varios meses, sin posibilidad de retirarla.

“Yo tengo 22 años de posesión en el mercado El Inca y así me han cerrado mi puesto, ya lleva un año y siete meses cerrado. Somos 13 personas que estamos en la calle, pero algunos hemos alquilado otros puestos. El señor Gonzales ha engañado que solo somos 49, pero es mentira, quiere adueñarse como posesionario de todo el mercado”, aseveró.

Por último, los comerciantes pidieron ayuda a las autoridades, pues —según afirman— se está favoreciendo a un traficante de puestos.