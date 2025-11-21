Un grupo de delincuentes se llevó un botín superior a los S/ 15.000 tras ingresar a un negocio en el distrito de Pimentel, en la región Lambayeque. El hurto ocurrió durante la madrugada, luego de que los ladrones abrieran un forado para ingresar al local “Novedades Axel”, ubicado en la calle Chiclayo N.º 409, a solo una cuadra y media de la comisaría del sector.

Ingresaron a negocio

Según la denuncia presentada por la propietaria, los delincuentes sustrajeron prendas de vestir para damas, caballeros y bebés, además de zapatillas —réplicas y originales— y buzos de adulto y niño, tanto de exhibición como de stock.

“Han hecho un forado por la parte posterior; por allí han entrado y salido, porque la puerta principal estaba asegurada con candados. Detrás de mi tienda hay un inmueble abandonado donde ingresan personas de mal vivir. Ya he reclamado a la municipalidad de Pimentel para que cierren ese predio, pero no ubican al dueño. Se han llevado toda la mercadería de valor: ropa de marca, zapatillas, todo”, contó la comerciante.

La agraviada indicó además que, pese a haber denunciado el hecho, no observa avances en la investigación.“A un familiar le han dicho que ya están vendiendo nuestra mercadería y se lo comentamos a los policías, pero nos piden que nos hagamos pasar como compradores para poder detenerlos. Así es la justicia en Pimentel: quieren que hagamos su trabajo buscando a los rateros”, lamentó.