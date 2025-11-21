Sujetos ingresaron a negocio de emprendedores.
Un grupo de delincuentes se llevó un botín superior a los S/ 15.000 tras ingresar a un negocio en el distrito de Pimentel, en la región . El hurto ocurrió durante la madrugada, luego de que los ladrones abrieran un forado para ingresar al local “Novedades Axel”, ubicado en la calle N.º 409, a solo una cuadra y media de la comisaría del sector.

Ingresaron a negocio

Según la denuncia presentada por la propietaria, los delincuentes sustrajeron prendas de vestir para damas, caballeros y bebés, además de zapatillas —réplicas y originales— y buzos de adulto y niño, tanto de exhibición como de stock.

“Han hecho un forado por la parte posterior; por allí han entrado y salido, porque la puerta principal estaba asegurada con candados. Detrás de mi tienda hay un inmueble abandonado donde ingresan personas de mal vivir. Ya he reclamado a la municipalidad de Pimentel para que cierren ese predio, pero no ubican al dueño. Se han llevado toda la mercadería de valor: ropa de marca, zapatillas, todo”, contó la comerciante.

La agraviada indicó además que, pese a haber denunciado el hecho, no observa avances en la investigación.“A un familiar le han dicho que ya están vendiendo nuestra mercadería y se lo comentamos a los policías, pero nos piden que nos hagamos pasar como compradores para poder detenerlos. Así es la justicia en Pimentel: quieren que hagamos su trabajo buscando a los rateros”, lamentó.

