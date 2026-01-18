En la región Lambayeque, una denuncia por presunta agresión contra la mujer le costó el cargo al jefe de la oficina de Administración de la Municipalidad Distrital de Reque, Braulio Stefano Cuzcano Rentería (30).

Tras conocer los hechos, el alcalde Manuel Neciosup Rivera decidió retirarle la confianza, pese a que dicho funcionario lo acompañó desde que inició su gestión, el 02 de enero de 2023.

Detalles de suceso

El pasado 19 de diciembre de 2025, la agraviada N.G.Z. acudió a la comisaría de Reque para denunciar a su exconviviente, por el delito contra los integrantes del grupo familiar.

Precisó que los hechos ocurrieron en la puerta principal del Jockey Club, a las 06:30 de la tarde de ese mismo día, tras participar de una chocolatada con su menor hija de 01 año de edad.

Narró que su expareja Braulio Cuzcano también llegó a la fiesta navideña para acompañarlas, y al término de esta, se ofreció llevar la pañalera hasta la salida del club.

Sin embargo, al encontrarse en el exterior del local, este se negó a entregarle la pañalera no sin antes embarcarlas en un taxi. Ella no aceptó, por lo que él habría comenzado la agresión.

“Él responde quién va a venir a recogerle, por qué se niega a que él la acompañe. Entonces, al tener una respuesta negativa, se para frente de ella, para vociferarle palabras soeces, tales como: te crees bien bacán, pendeja, recon...”, consta en la denuncia.

Según la agraviada, en ese momento, Cuzcano la amenazó con darla una bofetada, alzando su mano para golpearla en el rostro; pero ella retrocedió asustada.

En ese instante, apareció el taxi solicitado, subiendo rápidamente. “El denunciado nunca entregó la pañalera, él mismo la ha puesto en el asiento del taxi”, refirió.

Por último, señaló que minutos después, su expareja le envió mensajes a través de Instagram. “No quieres que vea a tu marido del taxi, jaja, qué te dijo en la puerta, me querías desviar como sea, normal, cacha sin esconderte, sal normal, por qué te ocultas o tienes miedo”.

Finalmente, refirió que la agresión se realizó en presencia de su menor hija, a quien en todo momento tuvo en brazos.