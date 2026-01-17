Un nuevo asesinato a manos de sicarios se registró en la región Lambayeque, el cual se convierte en el quinto homicidio en menos de 15 días del primer mes del 2026.

Este lamentable suceso se registró el último miércoles14 de enero en horas de la mañana, cuando el taxista Augusto Alberto Junior Huamán González, de 23 años de edad, se encontraba a bordo de su automóvil de placa de rodaje M3O-688 acompañado de quien sería su pareja sentimental María Julissa Mera Monteza; en la esquina de las calles Humboldt y Pedro Ruiz, del pueblo joven San Antonio, en Chiclayo, a tan solo dos cuadras de la comisaría de Campodónico.

Crimen en la vía pública

De acuerdo al acta policial, de pronto, el muchacho fue interceptado por una motocicleta con dos individuos, siendo uno de ellos quien sacó a relucir un arma de fuego y le disparó tres veces traspasando la luna de la puerta del vehículo, cuyos proyectiles le impactaron en la cabeza.

La víctima en su intento de escapar de sus verdugos chocó fuertemente contra un poste de alumbrado público.

Posteriormente, los vecinos de la zona, al percatarse del trágico hecho, pidieron apoyo a los agentes de Campodónico, quienes al llegar verificaron que el taxista aún presentaba signos vitales.

Es así que de manera inmediata, en la tolva de una patrulla lo condujeron hasta el servicio de emergencia del hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud, donde desafortunadamente los médicos de turno nada pudieron hacer para salvarle vida. Solo se limitaron a certificar su deceso.

El crimen fue comunicado a los detectives del área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri), así como a peritos de Criminalística y al fiscal Roberto Cumpa Farroñay, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, quien ordenó el levantamiento del cadáver e internamiento en la morgue para la necropsia correspondiente.

Hasta el Instituto de Medicina Legal se hicieron presentes los familiares del occiso, entre ellos su padre, un sereno municipal, quienes lamentaron la tragedia, pero no quisieron brindar mayores detalles.

Investigación

Según las primeras diligencias, el fallecido también trabajaba en los préstamos y cobranza de dinero personal bajo la modalidad de “Gota a Gota” con algunos extranjeros.

No descartan que se haya quedado con dinero ajeno o “Cerrado con dinero” de los préstamos y es por ello que los dueños del dinero, que serían colombianos y venezolanos, hayan acabado con su vida en un ajuste de cuentas.

Asimismo, se tuvo conocimiento que Huamán González presentaba una denuncia por violencia familiar en agravio de su exconviviente.