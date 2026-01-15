Tras un minucioso trabajo de investigación y seguimiento, la Policía Nacional desarticuló una presunta organización criminal denominada “Los Pichangueros del Crimen” que operaba en la región Lambayeque entre los años 2020.

El operativo se registró el último lunes 12 de enero en horas de la madrugada, cuando los agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), luego de obtener órdenes de descerrajes y allanamientos emitidos por el Poder Judicial, irrumpieron en 15 inmuebles ubicados en los distritos de José Leonardo Ortiz y Chiclayo.

DETENIDOS.

De acuerdo al acta policial, esta medida se dio en coordinación con la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, es por ello que se procedió con la detención de seis de ellos identificados como Luis Ángel Pravia Céspedes (28), Jean Ludwing Chanamé Mayorga (41), Ángel Junior Díaz Cubas (24), José Manuel Romero Medina (21), así como los hermanos Herlinda María y Jean Manuel Rojas Ulloa, de 64 y 57 años de edad, respectivamente. Estos dos últimos cayeron en flagrancia delictiva por receptación agravada al estar en posesión de unidades hurtadas.

Todos los arrestados son investigados por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, entre otros actos delictivos. Durante la intervención se les incautó 10 teléfonos celulares, cuatro chip, una laptop, tarjetas bancarias, una réplica de arma de fuego, tres sellos, cerca de S/5,000 en efectivo, documentación, manuscritos y cinco automóviles.

Investigación

De acuerdo a la carpeta fiscal, la presunta red criminal estaría encabezada por Ever Tiparra Zapata, conocido en el mundo del hampa con el alias de “Chacho Tiparra”, quien cuenta con una sentencia a cadena perpetua por el delito de asalto y robo con subsecuente muerte de una mujer en la capital de la Amistad.

“Chacho Tiparra” fue atrapado en abril del 2025, cuando se escondía en una vivienda situada en la calle Los Héroes del asentamiento humano 7 de junio, en el distrito de Chepén de la región La Libertad. Operaba junto a sus secuaces, también presos, “Pinueve”, “Charapa”, “Nando” y “Gato”.

La mafia estaría implicada en al menos unos 15 asaltos a grifos de la región Lambayeque, así como también a la empresa de transportes “Ángel Divino” y a un comerciante dedicado a la venta de dólares de Chiclayo.

“Esta organización criminal realizaba sus actividades ilícitas entre los años 2020 y 2025. Uno de los hechos que nos puso en alerta fue el robo agravado contra la víctima, Mariana Condorachay. Es por ello que alias Chacho fue condenado a cadena perpetua y está preso en el penal de Picsi. Esta red delictiva participó en varios hechos como robo agravado, hurto, receptación. Asalto y robo a grifos de combustible, asalto a cambistas a quienes los despojaron de 190 mil, 26 mil y 6 mil dólares. También arrebataron S/180,000 a un empresario”, sostuvo el jefe de la Diviac, coronel PNP Robert John Trujillo Tarazona.

También se intervino un inmueble que presuntamente funcionaba como un lugar clandestino donde los integrantes de la organización eran atendidos y curados cuando resultaban heridos durante la comisión de sus actos delictivos.

“Los cabecillas fueron capturados oportunamente por el personal Diviac. Esta vez, los alias Lagartija, Chiri, Jena y Junior cumplían un rol dentro de la organización criminal como campanas, choferes, entre otros”, añadió el jefe policial.

El fiscal provincial Edwin César Gálvez Vásquez lideró la diligencia, que se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial de allanamiento, registro domiciliario e incautación, así como de detención preliminar por el plazo de quince días.