¿A cuánto ascienden los montos que los diferentes gobiernos de Lambayeque han destinado para la “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres” en este 2026?.

Situación problemática

Se trata del Programa Presupuestal 0068, conocido como Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres(Prevaed), que articula esfuerzos para mejorar la preparación y respuesta del Estado a través de inversiones en prevención, preparación y atención a la población.

Esta información es relevante ahora en plena temporada de lluvias y posible activación de quebradas, en un contexto en que la región no ha sido considerada en la declaratoria de emergencia que dio el Gobierno central por peligro inminente ante precipitaciones intensas

Así van con recursos

Según el portal Transparencia Económica, el Gobierno Regional de Lambayeque dispone de S/ 7 millones 030 mil 197; mientras que los municipios de Chiclayo (S/1 millón 304 mil 208), José Leonardo Ortiz (S/325 mil 022), La Victoria (S/90 mil), Ferreñafe (S/319 mil 254) y Lambayeque (S/293 mil 204).

En total hacen S/ 9 millones 361 mil para intervenir en emergencias por desastres naturales o causadas por la mano del hombre.

La programación de los demás municipios se encuentra así: Puerto Eten (S/3 000), Chongoyape (S/20 mil 200), Monsefú (S/12 000), Nueva Arica (S/11 mil 405), Pimentel (S/193 mil 385), Reque (S/30 mil 200), Santa Rosa (S/2 700), Zaña (S/1 400), Pátapo (S/3 800), Pomalca (S/4 190), Tumán (S/5 mil), Kañaris (S/120 mil), Incahuasi (S/ 260 mil 033), Mesones Muro (S/3 mil), Pítipo (S/52 mil 700), Pueblo Nuevo (S/8 mil), Chochope (S/3 650), Íllimo (S/77 mil 837), Jayanca (S/247 mil 461), Mochumí (S/98 mil 031), Mórrope (S/172 mil), Motupe (S/117 mil 325), Olmos (S/271 mil 791), Pacora (S/ 70 mil), Salas (S/70 mil 639), San José (S/22 mil 500) y Lagunas (S/97 800).