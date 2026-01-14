El representante del Frente de Defensa de José Leonardo Ortiz, Wagner Estrella Díaz, anunció que este martes 11 de febrero de 2026 se realizará una marcha de protesta contra la gestión del alcalde Elber Requejo, en rechazo al accionar del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el incremento de los arbitrios municipales, la inseguridad ciudadana y la falta de obras de rehabilitación vial en importantes arterias del distrito.

Plan en marcha

La movilización se iniciará a las 9:00 de la mañana, partirá desde la avenida Kennedy y se dirigirá hacia la Plaza Cívica. En la protesta participará un comité multisectorial, conformado por diversos sectores de José Leonardo Ortiz (JLO), así como sindicatos de comerciantes del mercado Moshoqueque.

Estrella Díaz señaló que uno de los principales reclamos está relacionado con la creciente inseguridad ciudadana, especialmente en zonas donde operan bares y locales nocturnos, como la urbanización Urrunaga, urbanización Latina y urbanización San Carlos, además de las inmediaciones del mercado Moshoqueque y la avenida Cornejo, donde los vecinos denuncian constantes hechos delictivos.

Además, señaló su rechazo al incremento de arbitrios municipales, en particular por los conceptos de barrido de calles, mantenimiento de jardines, serenazgo y limpieza pública, entre otros, al considerar que los aumentos no se reflejan en una mejora efectiva de los servicios que recibe la población.

Asimismo, indicó que los manifestantes exigirán la ejecución de obras de rehabilitación en vías consideradas críticas para el tránsito y la actividad comercial, como la avenida Chiclayo, Eufemio Lora y Lora y la avenida Venezuela, las cuales, según afirmó, se encuentran en mal estado desde hace varios años sin atención por parte de la municipalidad.

Por otro lado, el vecino Sandro Villalobos cuestionó la no ejecución del hospital de José Leonardo Ortiz, proyecto que, según afirmó, ha sido anunciado en reiteradas ocasiones sin concretarse, pese a la alta demanda de servicios de salud en el distrito y la saturación de pacientes en hospitales en Chiclayo.