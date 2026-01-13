En la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, trabajadores inescrupulosos habrían aprovechado los feriados largos del mes de diciembre, para sustraer bienes mecánicos en desuso y venderlos probablemente como chatarra.

Detalles de suceso

Esta situación irregular fue revelada por uno de los guardianes del Departamento de Equipos Mecánicos (DEM) de la comuna de JLO, quien viene solicitando la revisión de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

A través del Informe N° 0114 – 2025, el trabajador Luis Sánchez Mantilla puso de conocimiento sobre la “desaparición” de una culata de motor a la subgerente de Residuos Sólidos, Gloria Reyes Peña.

Precisó que él envió un video mostrando la ubicación de dicho equipo dentro de las instalaciones del DEM el 29 de setiembre de 2025 al grupo de WhatsApp “Guardianes DEM”.

Dos meses después, en vísperas de Navidad, descubrió la pérdida de la culata, por lo que volvió a grabar un video a fin de evidenciar la desaparición del bien, el 09 de diciembre.

“Durante los días feriados 6,7 y 8 de diciembre de 2025 habría ocurrido la sustracción de la culata, la cual no formaba parte del equipamiento operativo, pero era un bien municipal bajo resguardo del área”, reveló.

Lo mismo sucedió con un bloque de motor mecánico que se encontraba depositado en la referida área. Con la finalidad de dejar constancia de la existencia física de dicho componente, el vigilante también grabó un video mostrando su ubicación el 12 de diciembre.

“Dadas las condiciones de ubicación, las dimensiones y el considerable peso del bloque de motor, su retiro no podría haberse realizado de manera individual, siendo necesaria la participación de varias personas y/o alternativamente el uso de vehículos o maquinaria”, sostuvo.

Por tal motivo, pidió reforzar los mecanismos de control.