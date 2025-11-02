El alcalde de José Leonardo Ortiz, Elber Requejo Sánchez, aún no ha logrado zafarse del pedido de vacancia en su contra por la contratación de su sobrina política, Nilda Cabrejos, quien fue designada como subgerente de Programas Sociales en 2023. Aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desestimó la vacancia por la causal de nepotismo, dejó en claro que el concejo distrital debe debatir sobre la infracción a las restricciones de contratación.

Resolución del JNE y próximos pasos

Mediante la Resolución N° 0539 – 2025, el JNE dispuso que, en un plazo de cinco días hábiles, el concejo de José Leonardo Ortiz convoque a una sesión extraordinaria para pronunciarse sobre el pedido de vacancia. El organismo electoral instruyó a los concejales a que recaben y evalúen pruebas sobre el presunto interés y participación del alcalde en la contratación de su sobrina política.

En la resolución, el JNE también señaló que, durante la sesión del 04 de junio de 2025, el concejo omitió recabar información de las áreas competentes, como Gerencia Municipal, Recursos Humanos, Contabilidad, Logística, Administración y Tesorería, lo que impidió una adecuada evaluación del proceso de designación y contratación de Cabrejos.

Contratación prohibida y falta de transparencia

La controversia se agudizó con un informe emitido por la Contraloría General de la República, que reveló la contratación prohibida de Nilda Cabrejos mediante seis órdenes de servicio entre febrero de 2023 y enero de 2024, poco después de su renuncia como subgerente. La contratación se realizó por un total de S/ 42,000.

Según la Ley de Contrataciones del Estado, exfuncionarios de confianza no pueden contratar con la misma entidad durante los 12 meses siguientes a su cese, lo que constituye una clara infracción.

Los próximos pasos y el futuro del alcalde

En los próximos días, los 11 regidores de José Leonardo Ortiz deberán analizar toda la documentación relacionada con la contratación de Nilda Cabrejos y decidir si se confirma la vacancia por la infracción a las restricciones de contratación.

El alcalde Elber Requejo Sánchez aún enfrenta la posibilidad de ser vacado del cargo si el concejo encuentra suficiente evidencia de la violación de las normativas legales y las restricciones establecidas por el JNE.