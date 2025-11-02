En la provincia de Chiclayo, agentes de la comisaría de José Leonardo Ortiz capturaron a Jhon Anthony Angaspilco Montalvo (24) y Alex Sebastián Gallardo Santa María (18), sindicados de integrar la banda criminal “Los Bravos del Pueblo joven Javier Castro”.

Detenidos en populoso distrito

Los jóvenes fueron interceptados mientras circulaban en una motocicleta y, al intentar fugar, fueron reducidos por los policías. En su poder se encontraron nueve celulares, cuya procedencia no pudieron justificar. Ambos fueron trasladados a la delegación por el presunto delito de receptación agravada.

Mototaxi recuperada en Tumán

En un operativo de control de identidad en Tumán, César Antonio Gonzáles Cornejo (23) fue detenido cuando intentaba escapar tras hurtar una mototaxi, la cual fue recuperada y derivada a la comisaría para las diligencias correspondientes.

Robo de tinas valorizadas en S/550

Detectives del Grupo Terna del Escuadrón Verde arrestaron a Rodolfo Ocaña Cruz (57) mientras huía con 11 tinas de la marca “Rey”, valorizadas en S/550, sustraídas de una tienda ubicada en la calle Manuel Pardo, cerca del mercado Modelo de Chiclayo.

El propietario alertó a los policías al percatarse del robo, lo que permitió la pronta detención del delincuente.