Un grupo de extorsionadores atacó con un explosivo la vivienda ubicada en la cuadra 4 de la calle Lincoln, en el pueblo joven Urrunaga, distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo. El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 p.m. del último miércoles, cuando los integrantes de la familia se disponían a descansar. Afortunadamente, no se registraron heridos, pero sí daños materiales en la puerta de madera y el protector de fierro.

Ataque sin precedentes contra vivienda

La propietaria del inmueble, identificada como C.M.V.J. (72), informó a la Policía que desde hace días recibe llamadas y mensajes por WhatsApp de sujetos que aseguran pertenecer a una peligrosa organización criminal, exigiéndole el pago de S/50,000 para garantizar su seguridad y la de su familia. Los delincuentes advirtieron que, de no cumplir con sus demandas, atentarían contra su vida y sus bienes.

Asimismo, una adolescente de 15 años, identificada como S.Y.R.C., es otra víctima de la misma red. Según denunció su padre, Oscar Mateo R.E. (46), la menor ha recibido mensajes, fotos y videos amenazantes en WhatsApp, donde se le exige recaudar S/3,000 bajo amenaza de muerte para ella y sus padres.

El general PNP Luis Ángel Bolaños Melgarejo, jefe de la Región Policial Lambayeque, informó que, según investigaciones, los responsables serían delincuentes provenientes de Trujillo que buscan replicar en Chiclayo la modalidad de extorsión que aplican en La Libertad, sembrando el terror entre empresarios, comerciantes y transportistas que se rehúsan a pagar cupos.

La División de Investigación Criminal (Divincri) y la Unidad de Emergencia (Uneme) se encuentran realizando las diligencias correspondientes para identificar y capturar a los responsables de estos ataques.