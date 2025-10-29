Detenidos cumplirán detención preliminar. Foto: Fiscalía
La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, a cargo del fiscal Juan Francisco Mogollón Castillo, en coordinación con la (Diviac) de la , desarticuló esta madrugada, miércoles 29 de octubre, la organización criminal denominada “Los Apretones de Cix”.

Operativo simultáneo

El operativo se realizó simultáneamente en Chiclayo y José Leonardo Ortiz, con 28 allanamientos y seis requisas en los penales de y Río Seco (), tras una orden de detención preliminar por 15 días solicitada por la y aprobada por el .

Entre los detenidos figura Miguel Ángel de la Cruz Rojas, presunto líder de la banda, junto a Juana Isabel Zanabria Córdova y otros once integrantes. Durante la intervención se incautaron armas de fuego, cacerinas, dinero en efectivo, tarjetas bancarias, chips, dispositivos USB y motocicletas, elementos que serán clave en las investigaciones.

De acuerdo con las pesquisas, la organización habría iniciado sus operaciones en 2022, cometiendo robos agravados en , José Leonardo Ortiz, Lambayeque y la ciudad de Iquique (Chile), con un monto total estimado en S/ 800,000. Entre los hechos atribuidos se encuentra el robo a la empresa Cash Gas (S/ 70,000), ataques a la empresa Katherine Servis SAC y a once empresas de transporte, así como el robo de cuatro vehículos de Toyota Perú y un asalto a una entidad bancaria en Chile el 7 de julio de 2023.

La Fiscalía continuará con las diligencias para esclarecer la estructura de la banda y los roles de cada uno de sus integrantes.

