La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, a cargo del fiscal Juan Francisco Mogollón Castillo, en coordinación con la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, desarticuló esta madrugada, miércoles 29 de octubre, la organización criminal denominada “Los Apretones de Cix”.

Operativo simultáneo

El operativo se realizó simultáneamente en Chiclayo y José Leonardo Ortiz, con 28 allanamientos y seis requisas en los penales de Chiclayo y Río Seco (Piura), tras una orden de detención preliminar por 15 días solicitada por la Fiscalía y aprobada por el Poder Judicial.

Entre los detenidos figura Miguel Ángel de la Cruz Rojas, presunto líder de la banda, junto a Juana Isabel Zanabria Córdova y otros once integrantes. Durante la intervención se incautaron armas de fuego, cacerinas, dinero en efectivo, tarjetas bancarias, chips, dispositivos USB y motocicletas, elementos que serán clave en las investigaciones.

De acuerdo con las pesquisas, la organización habría iniciado sus operaciones en 2022, cometiendo robos agravados en Chiclayo, José Leonardo Ortiz, Lambayeque y la ciudad de Iquique (Chile), con un monto total estimado en S/ 800,000. Entre los hechos atribuidos se encuentra el robo a la empresa Cash Gas (S/ 70,000), ataques a la empresa Katherine Servis SAC y a once empresas de transporte, así como el robo de cuatro vehículos de Toyota Perú y un asalto a una entidad bancaria en Chile el 7 de julio de 2023.

La Fiscalía continuará con las diligencias para esclarecer la estructura de la banda y los roles de cada uno de sus integrantes.