Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, anunció la detención de cinco personas tras las operaciones efectuadas en el Callao para capturar a los responsables del asesinato de José Jhonny Esqueche Ningles, conductor de una combi de la empresa Liventur, en la Av. Néstor Gambetta.

Arriola señaló que el crimen del conductor fue perpetrado por la banda criminal “Los Chukys” del Callao, de acuerdo con información de RPP.

Asimismo, el general Arriola precisó que la intervención policial permitió incautar teléfonos celulares, 197 mil soles en efectivo, un vehículo menor y droga.

Como se recuerda, un conductor de la empresa Liventur fue asesinado a balazos en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao, por sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

La víctima, identificada como José Johnny Esqueche Ningles, de 47 años, era conocido entre sus compañeros como “brujito”. El ataque ocurrió mientras se encontraba dentro de su combi de transporte público.

El chofer fue llevado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos confirmaron su deceso debido a la gravedad de sus heridas.

Bloqueo de la avenida Gambetta

Tras el crimen, decenas de transportistas bloquearon la vía en señal de protesta y exigieron mayores medidas de seguridad, denunciando el incremento de la violencia y los cobros extorsivos en la zona.

Este hecho ocurre pocos días después del asesinato de otro conductor en la misma avenida, también a manos de sicarios motorizados.