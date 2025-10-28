Una operación nocturna en el distrito de Olmos, en la región Lambayeque, sacó a la luz el presunto meretricio clandestino en el local conocido como “El Semáforo”, identificado por la Policía como un punto de riesgo para la seguridad y la salud pública. El operativo se realizó la noche del último domingo 26 de octubre, según un comunicado del Ministerio Público de Lambayeque.

Intervención y arrestos

La acción buscó frenar la actividad ilegal y prevenir la propagación de enfermedades contagiosas, cumpliendo con las normas vigentes. Según fuentes del Ministerio Público, el operativo se desarrolló de manera coordinada con la Policía Nacional, la Policía Municipal, el Serenazgo y la Subprefectura de Olmos, garantizando una intervención ordenada y eficaz.

La Fiscalía Mixta Corporativa, liderada por Carlos Alemán Nevado, encabezó la intervención que terminó con la detención de tres personas por presunto favorecimiento a la prostitución.

El fiscal Carlos Alemán Nevado destacó que estas medidas buscan proteger la integridad física y la salud de los vecinos, así como prevenir delitos que afectan al bienestar colectivo.

Vecinos del sector exigieron reforzar la vigilancia sobre actividades clandestinas que ponen en riesgo tanto a las personas involucradas como a la comunidad en general.