Sujeto afrontará investigación de Ministerio Público ante Poder Judicial.
La informó sobre la detención de un presunto implicado en una serie de robos cometidos bajo la modalidad conocida como la “mancha de helado o chocolate”, que ha dejado más de 50 víctimas en , la mayoría de ellas jóvenes universitarias.

Detención de sujeto

Según las investigaciones, los delincuentes distraerían a sus víctimas con una supuesta mancha en la ropa para sustraerles celulares y billeteras. En la víspera, personal de la Comisaría del Norte intervino a Víctor Jeanpier Ortiz Rodríguez (23), alias “Goyito”, quien intentó escapar a bordo de una mototaxi roja sin placa por la avenida Mesones Muro.

Durante el operativo se incautaron dos celulares, dinero en efectivo y prendas de vestir que serán sometidas a peritaje. La Unidad de Flagrancia asumió las diligencias, mientras se recopilan testimonios de agraviados que podrían reconocer al intervenido.

Cabe precisar que la investigación continúa y que la condición del detenido es materia de verificación judicial, conforme al principio de presunción de inocencia.

