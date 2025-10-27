La Policía Nacional informó sobre la detención de un presunto implicado en una serie de robos cometidos bajo la modalidad conocida como la “mancha de helado o chocolate”, que ha dejado más de 50 víctimas en Chiclayo, la mayoría de ellas jóvenes universitarias.

Detención de sujeto

Según las investigaciones, los delincuentes distraerían a sus víctimas con una supuesta mancha en la ropa para sustraerles celulares y billeteras. En la víspera, personal de la Comisaría del Norte intervino a Víctor Jeanpier Ortiz Rodríguez (23), alias “Goyito”, quien intentó escapar a bordo de una mototaxi roja sin placa por la avenida Mesones Muro.

Durante el operativo se incautaron dos celulares, dinero en efectivo y prendas de vestir que serán sometidas a peritaje. La Unidad de Flagrancia asumió las diligencias, mientras se recopilan testimonios de agraviados que podrían reconocer al intervenido.

Cabe precisar que la investigación continúa y que la condición del detenido es materia de verificación judicial, conforme al principio de presunción de inocencia.