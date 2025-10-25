Agentes de la Región Policial Lambayeque capturaron a Willian Velásquez Armijos (31), presunto responsable de un accidente de tránsito que provocó la muerte de Milagros Gonzales Chavesta (36) en el distrito de Reque, provincia de Chiclayo.

Hechos investigados

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 4:31 a.m. del sábado 25 de octubre, a la altura del kilómetro 772 de la carretera Panamericana Norte, frente al Paseo Los Héroes, en el sector Villa El Sol.

La víctima, que caminaba por la zona, fue atropellada por un vehículo liviano Chevrolet Spark Lite, color blanco, de placa M2O-064, perdiendo la vida de manera instantánea.

Horas después, tras un operativo de búsqueda, personal de la División de Operaciones Policiales (Divopus) de la PNP Lambayeque logró ubicar y detener a Velásquez Armijos en el interior de su vivienda, ubicada en la calle Americus, en el asentamiento humano Donación Delicias, sector III, manzana J, lote 12, en el mismo distrito de Reque.

El intervenido fue trasladado a la Comisaría PNP Reque, donde permanece bajo custodia mientras se desarrollan las diligencias correspondientes con participación del Ministerio Público.

