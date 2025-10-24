Un motociclista pasó a ser parte de las estadísticas de personas fallecidas por accidente de tránsito. Esta vez, ayer en horas de la mañana, perdió la vida Reyser Yonel Montaño Chávez (21), cuando manejaba su motocicleta de placa U3-0108 por la avenida San Martín, en el distrito de Mochumí, a la altura del kilómetro 800 de la Panamericana Norte antigua, en la región Lambayeque.

Habría sido un exceso de velocidad

De acuerdo a la información policial, todo indica que el motociclista al parecer iba a excesiva velocidad y de pronto chocó por la parte posterior contra una combi de matrícula C4U-965, conducida por César Aldair Vidaurre Cajusol (23).

Producto de la violenta colisión, Montaño Chávez salió disparado y cayó de cabeza al pavimento, quedando gravemente herido y en medio de un charco de sangre.

Moradores de la zona al percatarse de la tragedia, lo auxiliaron de inmediato y lo trasladaron en otra combi al centro de salud local; sin embargo, por la gravedad de las lesiones fue derivado al hospital Belén de Lambayeque, donde lamentablemente llegó sin signos vitales.

El caso fue informado a los agentes de la comisaría de Mochumí, quienes realizaron las actas correspondientes y comunicaron el hecho a la fiscal Yulissa Raquel Bardales Flores, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Lambayeque, quien ordenó el levantamiento del cadáver y su internamiento en la morgue para la necropsia correspondiente.

Por otro lado, el adolescente Andy Jonson E.C. (16) también resultó herido tras ser atropellado por una motocicleta de placa 3515YM, cuyo conductor se dio a la fuga con rumbo desconocido.

El accidente sucedió entre las calles Mariscal Nieto y Sarmiento, en el centro de Chiclayo.