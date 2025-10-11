La Subgerencia de Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Trujillo realizó una campaña de concientización con la finalidad de reducir los altos índices de accidentes de tránsito.

Indicó que en las 18 comisarías de la capital liberteña se han registrado más de 2 mil de estos siniestros entre enero y julio de este año.

Se escogió este lugar debido a que las intersecciones de las avenidas que rodean la UNT son puntos negros por la incidencia de choques de vehículos y atropellos de peatones, además es considerable la afluencia de jóvenes peatones y conductores que llegan a estudiar.

“Si no respetas las normas de tránsito, la muerte puede estar más cerca de lo que imaginas”, dijo el subgerente de Seguridad Vial de la MPT, Neysser Horna.

El funcionario mencionó que difundieron información para los estudiantes que conducen vehículos y motocicletas sobre como respetar los límites de velocidad, usar el cinturón de seguridad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y respetar las señales de tránsito, entre ellos los cruces peatonales.

“El objetivo principal de la intervención fue generar un impacto visual y emocional en la comunidad universitaria, haciendo énfasis en que la falta de respeto a las normas viales puede tener consecuencias fatales, no solo para el conductor, sino también para sus familias y compañeros”, agregó.