La colisión entre una motocicleta y un tráiler registrado la noche del jueves en la avenida Industrial, en Trujillo, dejó como saldo una persona fallecida.

La moto de placa de rodaje EX-4624 terminó debajo de la cabina del pesado vehículo y debido al fuerte impacto perdió la vida Julver Orlando Eustaquio Contreras, de 32 años, quien quedó en medio de la vía que conecta a los distritos de Trujillo con Laredo.

Hasta la zona del incidente llegaron los agentes del grupo de Intervenciones Rápidas Municipales (IRAM) de la Municipalidad Provincial de Trujillo, quienes se encargaron de controlar el tránsito en el lugar, debido a que es muy transitada.

Luego, se apersonaron los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que quedaron a cargo de las pesquisas para determinar las causas y responsabilidades que enlutan a una familia.