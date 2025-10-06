Cinco jugadores del club Somos Sport Carabamba quedaron heridos luego de que el vehículo en el que regresaban a Trujillo, tras participar de una campeonato de fútbol en la sierra liberteña, se despistara a la altura de Shirán, en el distrito de Poroto.

Testigos indicaron que los deportistas partieron desde la jurisdicción de Carabamba, en la provincia de Julcán. Ahí, el día domingo, jugaron un encuentro deportivo.

El automóvil en el que viajaban se volcó y terminó en la cuneta debido a que, aparentemente, otro vehículo les habría cerrado el paso.

Los heridos fueron identificados como César Vega, Aldo Arroyo, José Luis Vega, Jhonatan Vega y Cleber Fernández. Ellos resultaron con golpes y fueron trasladados a una clínica de Trujillo para su recuperación.