La madrugada de este sábado 25 de octubre, Fátima Gonzales Chavesta, madre de familia de 36 años, perdió la vida junto a su perrito mientras se dirigían a su centro de labores en el distrito de Reque, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Accidente por culpa de conductor

Un vehículo, cuyo conductor circulaba de sur a norte, invadió la pista y atropelló a Fátima en la vereda. La fuerza del impacto la arrastró unos 30 metros junto a su mascota, dejándolos tirados al costado de la vía, mientras el chofer se dio a la fuga.

Las cámaras de vigilancia permitieron identificar plenamente el vehículo implicado, y la Policía Nacional ha iniciado las diligencias correspondientes para dar con el responsable.

Vecinos y familiares, consternados por la tragedia, hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad vial en la zona y prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir.