El Ministerio Público de Lambayeque archivó dos procesos que involucraban a adultos mayores como agraviados, decisión que ha generado malestar entre vecinos y familiares.

Cuestionamientos por decisión fiscal

Uno de los casos fue denunciado por María Lucila Luzquiños Chapoñán, quien acusó al restaurante turístico Di Limón de dañar su vivienda durante la construcción del local. La Fiscalía determinó que solo se trataba de una pared afectada y archivó el caso sin inspección en el lugar. Posteriormente, la víctima falleció.

El segundo proceso corresponde a Lorenzo Vásquez Cabanillas, quien fue atropellado por un bus de la empresa Oltursa en la avenida Ramón Castilla. El adulto mayor permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero la Fiscalía también archivó la denuncia, eximiendo de responsabilidad a la compañía.

Además, la institución ha sido criticada por no participar en operativos de control organizados por la Municipalidad Provincial de Lambayeque, pese a los reiterados pedidos de la Subgerencia de Fiscalización, incluido uno enviado a la coordinadora de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas, Yulissa Bardales Robles, el 15 de octubre.

El operativo previsto para el 19 de octubre, enfocado en locales que expendían bebidas alcohólicas causando altercados, se realizó sin la presencia de fiscales, generando cuestionamientos sobre la eficacia del Ministerio Público en la ciudad.