Hasta la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo, en la región Lambayeque, se hicieron presentes 13 ciudadanos para denunciar que fueron víctimas del delito de estafa agravada, pues los despojaron hasta de S/37,000.

Estafa en redes sociales

Indicaron que a través de las redes sociales se contactaron con unas siete supuestas empresas cibernéticas que operaban bajo la denominación “Green Home”. Les aseguraron que hicieron ganar dinero a cientos de personas mediante inversiones digitales relacionadas con la protección ambiental, para ello tenían el eslogan “Planta un árbol y gana dinero”.

Es así que empezaron a exigirles que inviertan empezando con la suma de S/189, luego hicieron depósitos de S/37,000, puesto que por cada “burbuja” obtenida ganarían 20 mil dólares.

Para ello ingresaban todos los días al Facebook, Instagram, TikTok, entre otros, para recoger por kilos las supuestas burbujas de energías de dichos árboles. Les dijeron que ese dinero posteriormente se convertiría en soles y podrían cobrarlo en el banco que escogieran.

Finalmente, se dieron cuenta que fueron estafados.