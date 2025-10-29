Acudieron a la Divincri de Chiclayo para denunciar.
Hasta la División de Investigación Criminal (Divincri) de , en la región , se hicieron presentes 13 ciudadanos para denunciar que fueron víctimas del delito de estafa agravada, pues los despojaron hasta de S/37,000.

Estafa en redes sociales

Indicaron que a través de las redes sociales se contactaron con unas siete supuestas empresas cibernéticas que operaban bajo la denominación “Green Home”. Les aseguraron que hicieron ganar dinero a cientos de personas mediante inversiones digitales relacionadas con la protección ambiental, para ello tenían el eslogan “Planta un árbol y gana dinero”.

Es así que empezaron a exigirles que inviertan empezando con la suma de S/189, luego hicieron depósitos de S/37,000, puesto que por cada “burbuja” obtenida ganarían 20 mil dólares.

Para ello ingresaban todos los días al , Instagram, , entre otros, para recoger por kilos las supuestas burbujas de energías de dichos árboles. Les dijeron que ese dinero posteriormente se convertiría en soles y podrían cobrarlo en el banco que escogieran.

Finalmente, se dieron cuenta que fueron estafados.

