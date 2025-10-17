Durante una ceremonia oficial transmitida por TikTok, el presidente de transición, José Jerí, destacó la necesidad de reforzar los procesos internos y operativos de la Policía Nacional del Perú tras recientes episodios de violencia.

“No basta con decir que vamos a fortalecer nuestra Policía. Tenemos que actuar, invertir, mejorar los procesos y enfrentar los riesgos reales que hoy existen”, sostuvo.

El mandatario enfatizó que los errores puntuales no deben juzgar a toda la institución y que es momento de brindar apoyo y herramientas a la Policía para enfrentar los desafíos actuales.

“Pudo haber sido otra persona en este cargo, pero la postura sería la misma. No se trata de personas, sino de instituciones que debemos proteger y respetar”, afirmó, al tiempo que llamó a los poderes del Estado a actuar con responsabilidad y escuchar a la ciudadanía sin comprometer el marco legal ni el orden democrático.

El presidente también reconoció el trabajo diario de los efectivos policiales en diversas funciones, desde tránsito hasta patrullaje y operativos, y reafirmó el respaldo del Ejecutivo a la institución.