La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a más de 15 personas, entre ellas varios menores de edad, implicadas en delitos de hurto, alteración del orden público y pandillaje pernicioso en distintos puntos de la región Lambayeque.

Los operativos se realizaron en los distritos de San José, La Victoria y Mórrope, como parte de las acciones de patrullaje orientadas a frenar el incremento de hechos delictivos protagonizados por adolescentes.

Persecución en San José

El primer caso se registró a las 10:30 p.m. del último domingo en el distrito de San José.El ciudadano Elit Llenque Vásquez (20) denunció que un grupo de desconocidos había robado su mototaxi, de placa 5377-CK, que había dejado estacionada en una calle del lugar.

De inmediato, agentes de la comisaría local iniciaron un patrullaje y divisaron un vehículo motorizado que circulaba a toda velocidad. Se produjo una persecución que culminó con la intervención de seis personas, la mayoría adolescentes.

Fueron identificados con las iniciales M.G.R.A. (16), R.L.S.V.P. (12), D.A.P.R. (17), B.D.C.P. (16), J.E.Z.S. (16) y Jordan Edu Ventura Piedra (21), quienes integrarían la banda “Los Zetas de Villasol”.La mototaxi fue recuperada. Todos los implicados son investigados por el delito de hurto agravado.

Pandilleros en La Victoria

En otro operativo, la Policía detuvo a tres adolescentes de entre 13 y 17 años que serían miembros de la banda “Los Sanguinarios de la Rica Vicky”.

Según el parte policial, los menores provocaban disturbios en el parque Grau, portando cuchillos y machetes con los que amenazaban a transeúntes y dañaban vehículos.Intentaron huir al notar la presencia policial, pero fueron interceptados en la intersección de la calle Los Quipus y la avenida Los Incas. Los agentes incautaron las armas blancas.

Riña entre pandillas en Mórrope

A las 3:50 a.m. de ayer, personal policial de Mórrope intervino a seis personas, entre ellas un menor de edad, pertenecientes a la banda “Los Turris de Mórrope”.

Fueron identificados como Y.G.U. (17), David Rojas Santamaría (19), Walter Inoñán Santamaría, Iker Bances Sandoval, Carlos Chapoñán Toro y Alexander Santamaría Pasache, estos cuatro últimos de 18 años.

Los jóvenes, aparentemente bajo los efectos del alcohol, protagonizaron una violenta riña por un ajuste de cuentas interno, causando lesiones y desórdenes en la vía pública.Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.