Dos regidores de la Municipalidad Distrital de Monsefú fueron denunciados ante el Ministerio Público por asumir la encargatura del despacho de alcaldía durante la ausencia del burgomaestre Erwin Huertas Uceda. Se trata de José Puicón Lluen y María Custodio Agapito, quienes fueron notificados por sus colegas del Concejo para que remitan un informe detallado sobre las labores administrativas que habrían efectuado.

Denunciados ante la Fiscalía

Según la notificación, los concejales deben fundamentar bajo qué norma asumieron la alcaldía, considerando que la Ley Orgánica de Municipalidades prohíbe a los regidores ejercer funciones administrativas o ejecutivas, incluyendo el cargo de alcalde. El reglamento interno del Concejo establece que la suplencia del alcalde corresponde únicamente al teniente alcalde.

La carta notarial solicita a los regidores que detallen actos administrativos y ejecutivos realizados, como resoluciones, decretos, contratos, pagos o memorandos, durante su gestión como encargados de la alcaldía, toda vez que su actuación constituye objeto de investigación por presunta usurpación de función pública y aceptación ilegal de cargo público.

Además, se les exige deslindar responsabilidad respecto a una denuncia por presuntos actos de corrupción vinculados al uso irregular de fondos públicos para el registro de la marca privada Fexticum. En caso de no haber participado, deben informar si tienen conocimiento de qué funcionarios, locadores o terceros podrían haber promovido estos actos.