La mañana de ayer, viernes 12 de septiembre, efectivos de la Policía Anticorrupción, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, realizaron una intervención en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Monsefú, como parte de una investigación a la gestión del alcalde Erwin Huertas Uceda.

PESQUISA. La diligencia se desarrolló de manera simultánea en diversas oficinas del municipio, entre ellas la Gerencia de Administración, Tesorería y Obras Públicas, con el objetivo de recabar documentación vinculada a presuntas irregularidades en la ejecución del gasto público entre 2024 y 2025.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que la acción fiscal estaría relacionada con la falta de respuesta de algunas áreas ante reiteradas solicitudes de información formal sobre el manejo de recursos durante la Feria de Exposiciones Típico Culturales de Monsefú (Fexticum) 2024, uno de los eventos más emblemáticos del distrito.

En diversos informes oficiales –a los que Correo tuvo acceso–, se solicitaba a la administración municipal el detalle del estado situacional de ingresos y egresos del Fexticum, incluyendo órdenes de servicio, viáticos, encargos internos y contrataciones realizadas para la organización de dicho evento cultural.

El documento Informe N.° 0482-2024-MDM/GDE, con fecha 10 de diciembre de 2024, y remitido por la Gerencia de Desarrollo Económico, da cuenta de múltiples pedidos de información no atendidos por las áreas responsables, lo que habría motivado la intervención del Ministerio Público.

La operación se realizó sin incidentes y contó con la presencia de representantes del Ministerio Público, quienes incautaron documentos físicos y copias de archivos administrativos para su posterior análisis.

Este diario accedió al informe N.° 15-2025, de la Oficina de Tesorería, donde se detalló que los ingresos generados por actividades como alquiler de stands, seguridad, limpieza, elección de la señorita Fexticum y eventos bailables alcanzaron un total de S/ 320,390.00. En contraste, los egresos —por viáticos y la organización y promoción del evento— sumaron solo S/ 6,080.00.

Asimismo, se investiga la contratación de locadores de servicios en cuanto a cumplimiento de laborales y condiciones de contrato; además, de investigar qué empresas vienen ganando obras públicas en la municipalidad.

Al respecto, la Municipalidad Distrital de Monsefú emitió un comunicado minimizando la diligencia de la Fiscalía Anticorrupción, sin explicar por qué las oficinas implicadas no remitieron en su momento la información solicitada.

VIDEO RECOMENDADO