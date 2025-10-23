En los primeros seis meses de 2025, Meta bloqueó cerca de ocho millones de cuentas vinculadas a centros de estafas virtuales alrededor del mundo. Ante la expansión del fraude online, la compañía anunció una nueva herramienta de seguridad: detección de estafas en Messenger, basada en inteligencia artificial (IA).
Meta informó que las organizaciones criminales desarticuladas operaban desde Myanmar, Laos, Camboya, Emiratos Árabes Unidos y Filipinas. Además, se identificaron más de 21.000 páginas y cuentas que se hacían pasar por soporte técnico para engañar a los usuarios y solicitar datos personales.
Esta función se vuelve especialmente importante para quienes compran o venden por Marketplace o mantienen contacto con desconocidos a través de Messenger.
¿Cómo funciona la “detección de estafas”?
Si la plataforma detecta patrones sospechosos en una conversación, mostrará una advertencia y te preguntará si deseas enviar los últimos mensajes a la IA para ser analizados.
📌 Importante: esos mensajes no estarán cifrados de extremo a extremo mientras dure la revisión.
Si se confirma una posible estafa, Facebook ofrecerá recomendaciones como:
✅ Bloquear al usuario
✅ Denunciar el chat
✅ Ver información sobre los riesgos identificados
Por ahora, la función está disponible solo con nuevos contactos y se implementará gradualmente.
¿Cómo activar la detección de estafas en Facebook?
Para habilitar esta herramienta preventiva:
- Abre tu cuenta de Facebook
- Ve a Privacidad y seguridad
- Selecciona Detección de estafas
- Actívala con un solo toque
Si deseas deshabilitarla, ingresa al mismo menú y presiona Apagar.
Estafas más frecuentes detectadas en Facebook e Instagram
Meta alertó sobre modalidades activas en Perú y otros países:
- Servicios falsos de remodelación del hogar y cancelación de deudas: Páginas que ofrecen supuestos beneficios del Estado para adultos mayores con el fin de obtener datos personales.
- Falso soporte de atención al cliente: Cuentas que se hacen pasar por aerolíneas, bancos o agencias de viaje y envían formularios falsos para procesar supuestos reembolsos.
El objetivo en ambos casos es robar información y cometer fraudes financieros.
Meta recomienda usar Security Checkup en Facebook e Instagram para reforzar la seguridad, actualizar contraseñas y monitorear accesos sospechosos.