En los primeros seis meses de 2025, Meta bloqueó cerca de ocho millones de cuentas vinculadas a centros de estafas virtuales alrededor del mundo. Ante la expansión del fraude online, la compañía anunció una nueva herramienta de seguridad: detección de estafas en Messenger, basada en inteligencia artificial (IA).

Meta informó que las organizaciones criminales desarticuladas operaban desde Myanmar, Laos, Camboya, Emiratos Árabes Unidos y Filipinas. Además, se identificaron más de 21.000 páginas y cuentas que se hacían pasar por soporte técnico para engañar a los usuarios y solicitar datos personales.

Esta función se vuelve especialmente importante para quienes compran o venden por Marketplace o mantienen contacto con desconocidos a través de Messenger.

¿Cómo funciona la “detección de estafas”?

Si la plataforma detecta patrones sospechosos en una conversación, mostrará una advertencia y te preguntará si deseas enviar los últimos mensajes a la IA para ser analizados.

📌 Importante: esos mensajes no estarán cifrados de extremo a extremo mientras dure la revisión.

Si se confirma una posible estafa, Facebook ofrecerá recomendaciones como:

✅ Bloquear al usuario

✅ Denunciar el chat

✅ Ver información sobre los riesgos identificados

Por ahora, la función está disponible solo con nuevos contactos y se implementará gradualmente.

¿Cómo activar la detección de estafas en Facebook?

Para habilitar esta herramienta preventiva:

Abre tu cuenta de Facebook Ve a Privacidad y seguridad Selecciona Detección de estafas Actívala con un solo toque

Si deseas deshabilitarla, ingresa al mismo menú y presiona Apagar.

Estafas más frecuentes detectadas en Facebook e Instagram

Meta alertó sobre modalidades activas en Perú y otros países:

Servicios falsos de remodelación del hogar y cancelación de deudas: Páginas que ofrecen supuestos beneficios del Estado para adultos mayores con el fin de obtener datos personales.

Páginas que ofrecen supuestos para adultos mayores con el fin de obtener datos personales. Falso soporte de atención al cliente: Cuentas que se hacen pasar por aerolíneas, bancos o agencias de viaje y envían formularios falsos para procesar supuestos reembolsos.

El objetivo en ambos casos es robar información y cometer fraudes financieros.

Meta recomienda usar Security Checkup en Facebook e Instagram para reforzar la seguridad, actualizar contraseñas y monitorear accesos sospechosos.