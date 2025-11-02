Un entierro en el distrito de Cayaltí, en la provincia de Chiclayo, se convirtió en una escena de pánico el último miércoles, cuando un enjambre de abejas atacó a los asistentes. El ataque dejó a un adulto mayor herido y causó que la ceremonia fúnebre se interrumpiera por varios minutos de angustia.

El cortejo fúnebre se realizó en la mañana, cuando los familiares, amigos, vecinos y una banda de músicos acompañaban el ataúd de Enoc Miguel Cotrina Villena, quien había fallecido en la ciudad de Chimbote. El recorrido comenzó en su vivienda, ubicada en el sector Santa María 1, y terminó en el Cementerio Juan Pablo Cortés Urbina de la localidad.

El Ataque Inesperado

Todo transcurría con normalidad hasta que, al llegar al cementerio y proceder con el ritual de despedida en uno de los nichos, al ritmo de “Chacalón Junior”, un enjambre de abejas emergió repentinamente, atacando a todos los presentes. Las personas comenzaron a correr despavoridas en todas direcciones buscando refugio. Algunas se cubrían con sus prendas de vestir, mientras otros intentaban espantar a los insectos con mantas o con fuego, quemando basura y maleza.

Pánico en el Campo SantoEl caos se desató rápidamente. La multitud dejó el ataúd en el suelo, frente a uno de los cuarteles donde debía ser sepultado el cuerpo, mientras intentaban protegerse de las picaduras. Entre los presentes, muchas mujeres y jóvenes buscaban maneras de cubrirse, mientras los más desesperados intentaban huir del lugar lo más rápido posible.

Herido y Auxilio MédicoLamentablemente, un adulto mayor sufrió numerosas picaduras de abejas. Tras ser informados, efectivos de la Policía de la Comisaría de la zona llegaron al lugar y trasladaron al herido hasta un hospital cercano. Allí, el hombre recibió los primeros auxilios y fue estabilizado por el personal médico.

El Ataque Cesó y la Ceremonia Continuó

Después de varios minutos de angustia, el enjambre de abejas se dispersó. Finalmente, la ceremonia pudo reanudarse y, en cumplimiento con la ley, Enoc Miguel Cotrina Villena fue sepultado en su tierra natal, Cayaltí, donde ahora descansará en paz.