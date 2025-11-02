La Contraloría General de la República ha dado inicio al operativo de control “Comisarías Básicas PNP 2025”, con el objetivo de verificar las condiciones de infraestructura, logística, y la atención de denuncias en diversas comisarías. Este operativo se centrará en seis comisarías de la región: César Llatas Castro, Campodónico, Lambayeque, San Martín de Porres, Ferreñafe, y Batán Grande.

Deficiencias detectadas en el primer día

En el primer día de intervención, se detectaron varias deficiencias en las comisarías supervisadas, como el deterioro en la infraestructura, la ausencia del plan de patrullaje, y la falta de difusión del mapa del delito. Estos elementos son considerados clave para una respuesta efectiva ante la creciente inseguridad ciudadana.

Objetivo: mejorar la eficiencia en la seguridad

El operativo busca no solo identificar los problemas de infraestructura y logística, sino también promover una gestión más eficiente de los recursos en las comisarías. A través de estas inspecciones, la Contraloría espera garantizar que las fuerzas del orden puedan responder de manera más efectiva a las necesidades de seguridad de la población, mejorando la coordinación y planificación de las acciones de patrullaje y vigilancia.

El objetivo final es que las comisarías cuenten con los recursos y condiciones necesarias para enfrentar de manera más eficiente la delincuencia y brindar un servicio de calidad a los ciudadanos.