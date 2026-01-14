En distintas intervenciones, la Policía arrestó a varios presuntos delincuentes implicados en diferentes delitos en la región Lambayeque.

Uno de los operativos se registró en horas de la noche del último sábado, cuando agentes de la Unidad de Emergencia (Uneme) fueron alertados de que unos facinerosos llegaron a amedrentar al propietario de la botica “Emergencia”, ubicada en la avenida El Progreso, manzana J, lote 03, del pueblo joven Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo.

Operativo y arresto

Según el acta policial, los uniformados se dirigieron de manera inmediata hasta el lugar, donde encontraron a dos individuos amenazando de muerte al propietario del establecimiento, por lo que procedieron a intervenirlos.

Los sujetos fueron identificados como James Richard Chiquicusma Reyes (26) y Jhoan Isaí Barboza Fernández (21), sindicados de integrar la banda criminal “Los Cochinos de la Cobranza”.

Durante el registro personal, los efectivos de la PNP hallaron una réplica de arma de fuego en poder de uno de los intervenidos. Asimismo, se les incautó una motocicleta de placa 1870-MK.

Ambos fueron trasladados hasta la comisaría del Norte, donde vienen siendo investigados por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de coacción.

Por otro lado, personal policial de la comisaría de Lambayeque capturó a dos sujetos acusados de integrar la red delictiva denominada “Los Arrebatadores de la Ruta Panamericana Norte”.

Se trata de Osmar Contreras Severino (23) y Jesús Daniel Silva Samamé (21), quienes habrían estado dedicando a despojar de modernos teléfonos celulares y otras pertenencias a transeúntes, transportistas y pasajeros de diversos lugares.

Para ello utilizaban una motocicleta con número de matrícula ilegible. A los intervenidos se les encontraron tres equipos móviles.

Mientras tanto, los detectives del área Antidrogas capturaron a dos sujetos implicados en el delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

La intervención de José Manuel Pastor Suárez (26) y Jesús Omar Medina Lozano (25) se registró a las 8:15 de la noche, en un inmueble ubicado en la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre N.° 1784, en el distrito de La Victoria.

Durante el registro, se les decomisó aproximadamente 200 gramos de marihuana, así como 20 pastillas de éxtasis, droga sintética de laboratorio con efectos estimulantes similares a los de la metanfetamina. Además, se les incautó una balanza digital y un teléfono celular.

De igual modo, Richard Quintana Ruiz (31) cayó en manos de efectivos de la Unidad de Protección e Investigación de Robos de Vehículos (Upirv).

El hombre conducía una combi de placa MEZ-955, vehículo que figuraba como hurtado desde el 4 de enero de 2026, en Chiclayo. Por ello, fue derivado a la sede policial, donde es investigado por el presunto delito de receptación agravada, a fin de determinar quién o quiénes le entregaron la unidad.