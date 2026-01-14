La iniciativa del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, para impulsar la industria minera vuelve a despertar cuestionamientos, porque estaría pasando por alto los conflictos sociales vigentes en los distritos de Incahuasi y Kañaris.

De manera reciente la máxima autoridad regional declaró que este será el año de la activación de las industrias minera, agraria y energética, porque hay un compromiso para conseguir la aprobación de la ley que permitirá la transferencia de tierras eriazas a manos del Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque, con la finalidad de implementar el Parque Industrial.

Pero desde hace varios años distintas comunidades campesinas vienen manifestándose en contra de las inversiones del sector minero en sus zonas. Aunque algunos dirigentes tampoco se niegan a participar en un diálogo.

Problema social

Sobre los territorios de las comunidades Túpac Amaru II, San Juan y José Carlos Mariátegui de Kongacha hay denuncios mineros; además existen controversias legales por incumplimientos del GORE Lambayeque en cuanto al aspecto jurídico.

“Él sigue hablando del corredor minero y solo está prendiendo la mecha. En el papel existen terrenos concesionados, pese a la negativa de los comuneros. Estas organizaciones buscan del Estado más apoyo para sacar adelante proyectos de centro de salud y vías de acceso”, explicó el consejero regional Julio Sevilla Exebio.

Enrique Quispe Rinza, de la comunidad José Carlos Mariátegui, señaló que en gran parte de los grupos comunales no hay interés por apoyar las actividades mineras. Asimismo, recordó que, en julio del año pasado, distintos dirigentes buscaron instalar un diálogo con el pliego regional, a través de la Dirección de Energía y Minería; sin embargo, tal propuesta no se concretó.

Durante un acto protocolar, que tuvo lugar el pasado 7 de enero, Jorge Pérez dio un discurso, a modo de inaugurar el que será su último año de gobierno. Ahí se pronunció a favor de la activación de la minería. Dijo que “apuesta por la unidad, sin dejar a nadie atrás y que en este 2026 el presupuesto alcanzará para todo”.

Agregó que habrá más énfasis en el plan portuario, el desarrollo económico, la seguridad ciudadana y los componentes sociales, pues la minería y puertos traen desarrollo, pero pueden impactar en la seguridad. “La seguridad está diezmada en el país, pero en Lambayeque se da batalla y vamos a fortalecer este punto”.

Seguridad

El corredor minero y el Parque Industrial están estrechamente ligados al Terminal Portuario; sin embargo, hace falta que el GORE exponga un plan de seguridad, ya que el funcionamiento de esta infraestructura podría conllevar un incremento de la delincuencia organizada.

“La extorsión sigue avanzando y necesitamos estar preparados para no caer en la misma situación que el Callao o Salaverry”, señaló Julio Sevilla.