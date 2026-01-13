En cuanto a candidatos para el Senado - distrito múltiple, diferentes partidos han presentado postulaciones para representar al departamento de Lambayeque en el Congreso de la República.

Pero de la amplia lista de aspirantes para las Elecciones Generales 2026 destacan quienes, mediante la reelección, intentarán repetir la oportunidad de obtener una curul y todo lo que conlleva el cargo parlamentario. Además, están quienes buscan retornar por la puerta grande después de mucho tiempo alejados de la política legislativa.

Postulantes observados

¿Quiénes son? En el ámbito local también destacan personalidades con trayectoria política así como el haber registrado procesos y denuncias en instancias judiciales.

El exgobernador Humberto Acuña Peralta fue congresista en el periodo 2020-2021. Ahora postula al Senado con Alianza para el Progreso (APP) y en su haber registra dos causas penales; una por falsa declaración en proceso administrativo y por cohecho activo. En este último caso fue sentenciado e inhabilitado, pero en agosto del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) anuló esa condena por vulneración al derecho a la presunción de inocencia.

Javier Velásquez Quesquén postula este año al Senado de la mano del Partido Aprista Peruano (PAP). Es preciso indicar que fue parlamentario en cinco periodos y siempre con militancia aprista. Entre el 2021 y 2022 registró investigaciones por presunta corrupción y vínculos con los casos ‘Temerarios del Crimen’ y Lava Jato. Actualmente, esos procesos están archivados.

Alejandro Aguinaga Recuenco es actual parlamentario en la bancada Fuerza Popular (FP) y va por la reelección. Junto al expresidente Alberto Fujimori fue denunciado por el caso esterilizaciones forzadas. Aunque el proceso fue declarado nulo y la Corte Suprema ordenó que todo se retrotraiga a la etapa de investigación, en noviembre del 2025, el Ministerio Público informó que abrió una investigación preliminar adecuada al Nuevo Código Penal. En 2024, la ONG Demus alertó que Aguinaga votó a favor de un dictamen que prohíbe considerar como delitos de lesa humanidad a los hechos cometidos con anterioridad al 2002. La organización señaló que el legislador buscaba beneficiarse.

Es válido precisar que, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), están impedidos de postular al Congreso quienes registren condenas por delito doloso con sentencia firme; los inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios (REDAM); quienes no han pagado sus reparaciones civiles al Estado; los políticos inhabilitados por el Congreso; los que carezcan de afiliación partidaria y quienes no tramitaron la licencia o no renunciaron a su cargo en el sector público en los plazos indicados por la norma.

Las demás organizaciones políticas que presentarán candidaturas a senadores distrito múltiple son: Somos Perú, Frente de la Esperanza 2021, Ahora Nación, Alianza Electoral Venceremos, Avanza País, Fe en el Perú, Frente Agrícola Popular (FIA), Fuerza y Libertad, Libertad Popular, Partido Cívico Obras, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Partido del Buen Gobierno, Partido Demócrata Verde, Partido Democrático Federal, Partido Morado, Partido País para Todos, Partido Patriótico del Perú, Partido Político de Cooperación Popular, Partido Perú Libre, Partido Político PRIN, Perú Moderno, Podemos Perú, Progresemos, Renovación Popular, Un Camino Diferente y Unidad Nacional.