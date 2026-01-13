El Juzgado Anticorrupción de Chiclayo admitió un pedido de reparación civil, planteado por la Procuraduría Anticorrupción, por el caso ‘El Tumi de Oro’, en la región Lambayeque.

Dicha entidad precisó que espera recuperar un monto total de S/1 millón 392 mil, de lograrse una condena en contra de once imputados.

Según la resolución N° 03, la solicitud de constitución en actor civil cumplió con los requisitos regulados en los artículos 98° y 100° del Código Procesal Penal. El solicitante fundamentó su pretensión por los presuntos delitos de colusión agravada (S/ 939 493.46 soles), por el delito de falsedad ideológica (S/ 93 949.34) y por el delito de falsificación de documentos /S/ 93 949.34). Además, el documento detalla que los procesados no han formulado objeción al respecto.

Detalles de proceso

La investigación sobre esta supuesta red delictiva comprende a Juan Manuel Cabrera Farroñán (exalcalde distrital de Íllimo), Gustavo Adolfo Serquén Maco, José Eduardo Piscoya Fernández, William Hilario Rafael Horna, José Elvis Chapoñán Guevara, Luis Alberto Chapoñán Sánchez, Nélida Sandoval Acosta, José Eduardo Ventura Mio y Carlos Abel Huamán Manayay.

Este grupo fue denunciado por colusión agravada y crimen organizado.

Mientras que Marisol Seclén Quintana, María del Carmen Chapoñán Chero y José Eduardo Ventura afrontan acusación por falsedad Ideológica. En tanto, William Rafael también es sindicado como autor de falsificación de documentos.

Según la Fiscalía, entre los años 2015 y 2018, en el municipio de Íllimo se simularon adquisiciones con el único objetivo de lograr que el dinero del Estado pase a manos de terceros. Una muestra sería la aprobación irregular de un expediente técnico para la instalación de electricidad en nueve caseríos. Un testigo reveló a las autoridades que esas obras no se realizaron.

Dato

La Fiscalía Anticorrupción pide en su acusación que se dicten penas de 17 años de cárcel para los implicados.