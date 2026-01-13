Más de 100 trabajadores de la empresa agrícola Inkaberry resultaron intoxicados, tras inhalar sustancias químicas utilizadas en la fumigación de cultivos de arándanos, en el distrito de Cayaltí, en la región Lambayeque.

El incidente ocurrió el último viernes 9 de enero entre las 7:00 y 8:00 de la mañana, cuando decenas de hombres y mujeres ingresaron a trabajar a los campos de la compañía, sin imaginar que minutos antes se había utilizado pesticidas.

Empleados afectados

Casi al instante, los trabajadores empezaron a sentir mareos, vómitos e incluso desmayos, siendo trasladados de emergencia al centro médico local de EsSalud.

El hecho generó gran preocupación entre los familiares de los afectados, quienes acudieron al establecimiento de salud buscando información; pero no les permitieron su ingreso.

“Mi esposa dice que le ha estado comunicando de los síntomas a la encargada de personal, pero ha hecho caso omiso, entonces han seguido trabajando de manera normal, pero luego ha resultado con vómitos, como ella ha estado más adelante se ha desmayado, ahí recién han reaccionado”, dijo Gabriel Terrones.

Mientras los familiares esperaban en el exterior de EsSalud, más personal intoxicado seguía llegando en camionetas y ómnibus de la referida empresa.

“Estamos aquí desde las 8 y ya va a ser medio día. Mi hermana, así con mareos y desmayos, ha tenido que enviarme un mensaje para poder venir a acompañar, y siguen trayendo a personal intoxicado, dicen que ya pararon las actividades, pero entonces por qué sigue llegando más trabajadores intoxicados, quiere decir que siguen en el trabajo”, manifestó una ciudadana.

Representantes de Recursos Humanos de Inkaberry les informaron a los trabajadores que la fumigación se realizó en campos contiguos de otra empresa, pero no hubo un comunicado oficial.