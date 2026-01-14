Delincuentes intentaron salirse con la suya y arrojaron un presunto artefacto explosivo en un inmueble del centro poblado Pampa Grande, en el distrito de Chongoyape, en la región Lambayeque.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del último sábado 10 de enero, cuando los desconocidos llegaron a la vivienda ubicada entre las calles Túpac Amaru y Gran Chimú, en el sector El Faique de Pampa Grande, ocasionando un gran desastre.

Denuncia

Según la información policial, la propietaria del inmueble, Celia Purisaca Sucse, relató que, mientras descansaba, escuchó un fuerte estruendo, por lo que despertó rápidamente y se puso a salvo.

Posteriormente, minutos después, salió de su dormitorio para ver lo ocurrido y se percató de que los vidrios de su ventana estaban completamente rotos.

De inmediato, solicitó apoyo a la comisaría de Pampa Grande, cuyos agentes llegaron al lugar y constataron los daños. Luego comunicaron el hecho a la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) para determinar si el objeto era realmente explosivo, generando zozobra y temor en la propietaria y los vecinos.

También informaron del suceso a los peritos de Criminalística de la División de Investigación Criminal (Divincri), para continuar con las respectivas diligencias de acuerdo a ley.

Fuentes policiales revelaron que este atentado estaría relacionado con un conflicto en el sector de la construcción civil, donde distintos gremios se disputan la obra de revestimiento de 20 kilómetros del canal Pampa Grande, valorizada en 55 millones de soles.

Todo indica que el inmueble también funciona como oficina del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT).

Los detectives continúan investigando para determinar si el ataque fue motivado por sindicatos de construcción civil que buscan acceder a la obra, que prácticamente ya habría sido adjudicada a un gremio.

El incidente ha generado alarma entre los vecinos y trabajadores del sector.