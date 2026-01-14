La racha de accidentes de tránsito continúa imparable en la región Lambayeque. Una persona perdió la vida de manera violenta, incrementando las estadísticas de fallecidos en lo que va del 2026.

Este lamentable suceso se registró el último domingo 11 de enero de 2026 en horas de la madrugada, cuando un joven de aproximadamente 26 años fue embestido por un vehículo cuyo conductor, lejos de auxiliarlo, se dio a la fuga con rumbo desconocido, dejándolo abandonado en la vía.

Tragedia

De acuerdo con el acta policial, la víctima habría intentado cruzar la carretera Panamericana Norte, exactamente en el kilómetro 778, a la altura del molino “Los Ángeles”, donde fue arrollado. El fuerte impacto le causó la muerte de manera inmediata.

Otros transportistas que circulaban por la zona, al percatarse del hecho, dieron aviso a la comisaría de Lambayeque. Al llegar al lugar, los agentes del orden confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

El caso fue comunicado a un representante del Ministerio Público, así como a médicos forenses, quienes realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver. Se informó que la víctima no portaba documentos personales.

Los restos fueron trasladados a la morgue, donde permanecerán hasta lograr su plena identificación y poder informar a sus familiares.

El fiscal de turno dispuso que efectivos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) realicen las pericias técnicas, con el objetivo de ubicar al conductor responsable, quien acabó trágicamente con la vida del joven.