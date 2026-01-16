Fuertes lluvias registradas en Chiclayo provocaron la caída de tres puentes artesanales en el distrito de Oyotún en Lambayeque, al incrementarse el caudal del río Zaña. Al menos 3,000 habitantes de ocho caseríos quedaron aislados, enfrentando dificultades para movilizarse y acceder a servicios básicos.

El primer puente en caer fue el del caserío Chumbenique, seguido por los de la Compuerta y Sorrento, los cuales conectaban a las comunidades rurales afectadas. Los pobladores ahora deben usar rutas alternas más largas y precarias o cruzar el río con cámaras inflables, poniendo en riesgo sus vidas para llegar a la capital distrital y a Chiclayo.

Gestiones y respuesta municipal

El alcalde Moisés Fernández indicó que, pese a varias gestiones ante el Gobierno central, no se ha asignado presupuesto para culminar el proyecto. Mientras tanto, el expediente técnico para la construcción del puente de Sorrento avanza, pero otras obras permanecen detenidas por falta de fondos.

Por su parte, el teniente gobernador de la zona, Carlos Rojas, indicó que cientos de pobladores se ven afectados, ya que no podrán conectarse directamente con Cayaltí, Chiclayo, Zaña y otras localidades.

“El puente que se llevó el río fue construido por los propios pobladores. Ahora tendremos que buscar otros medios para poder transitar, aunque el tiempo y costo será mayor”, explicó ante la prensa local.

La municipalidad espera que el caudal del río disminuya para iniciar reparaciones provisionales con maquinaria local.