David Cornejo Chinguel, exalcalde de Chiclayo entre 2015 y 2018, abandonó el penal de Chiclayo el último lunes 12 de enero de 2026, tras acogerse a un pedido de excarcelación sustentado en el cumplimiento íntegro de una condena que pesaba en su contra por tráfico de influencias.

El exburgomaestre fue detenido el 30 de noviembre de 2018 y es señalado por la Fiscalía como presunto cabecilla de la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”.

Caso en controversia

En enero de 2022, el Poder Judicial condenó a Cornejo Chinguel a 5 años y 5 meses de prisión efectiva por el delito de tráfico de influencias. No obstante, en mayo de ese mismo año, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque resolvió reducir la pena a 4 años y 8 meses de cárcel efectiva.

Esta es la condena cuyo cómputo total, incluyendo el beneficio de redención de pena, ha sido invocada por la defensa para sustentar la excarcelación. En declaraciones a Correo, el abogado Alexander Villalobos señaló que su patrocinado cumplió tres años y siete meses de prisión efectiva, a los que se sumaron los días redimidos por estudios realizados dentro del establecimiento penitenciario, alcanzando así el total de la pena impuesta. “La pena ya fue superada y correspondía su liberación”, afirmó.

Pese a su salida del penal, la situación judicial de Cornejo Chinguel no ha quedado zanjada. El abogado Villalobos dijo que el exalcalde continúa afrontando el proceso principal por el presunto delito de organización criminal, además de un caso desacumulado que se encuentra actualmente en fase de control de acusación por cohecho.

La defensa añadió que Cornejo Chinguel está próximo a cumplir 70 años y presenta afecciones de salud propias de su edad. Tras su salida del establecimiento penitenciario, en redes sociales se difundieron imágenes de David Cornejo Chinguel siendo recibido por allegados.