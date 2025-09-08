El Poder Judicial sentenció a Homero Edmundo Vigo Quintana, exsubgerente de Logística de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), y a Andhy Kevin Irigoin Torres, por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Ambos cumplirán cuatro años de prisión efectiva y deberán pagar multas y reparación civil.

La condena, dictada por el Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y notificada el pasado 29 de agosto, incluye además una inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos. Vigo deberá abonar S/ 7,840 por días multa, mientras que Irigoin deberá pagar S/ 2,000. En forma solidaria, ambos cancelarán S/ 10 mil de reparación civil.

¿De qué se les acusa?

De acuerdo con la investigación fiscal, en el 2016, la Gerencia de Seguridad Ciudadana solicitó la adquisición de 25 baterías de 13 placas y otros repuestos para vehículos municipales. El proceso de compra fue direccionado a la empresa Servicios Anglo Norte SRL, pese a que las cotizaciones utilizadas para justificar la contratación eran falsas y no correspondían a precios de mercado.

Las diligencias posteriores confirmaron que dos negocios negaron haber emitido las proformas que figuraban en el expediente y que la supuesta sede de la empresa ganadora no operaba en la dirección consignada.

El irregular procedimiento permitió que la MPCh pagara S/ 8,450, monto superior al precio real de mercado.

Contexto

El fallo fue emitido por el juez Carlos Larios Manay, emitido por la resolución N.° 13 del 21 de agosto de 2025. Ambos condenados afrontarán la ejecución inmediata de su sentencia y el proceso de cobranza de la reparación civil a favor de la comuna provincial.

La sentencia fue obtenida por el fiscal anticorrupción José Guevara Gilarmas.