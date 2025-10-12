Sujetos cumplirán condenas en el penal de Chiclayo.
La Unidad de Flagrancia del en Chiclayo dictó sentencias condenatorias contra tres jóvenes responsables del delito de robo agravado, cometido el pasado 8 de octubre de 2025. Los investigados se sometieron a terminación anticipada ante el Ministerio Público.

Los sentenciados son Miguel R. R. (21), Kevin S. T. F. (22) y Angelo D. F. (17), quienes asaltaron a un trabajador de un grifo, arrebatándole su mochila mientras lo amenazaban con una réplica de arma de fuego. Tras el ataque, los agresores intentaron huir a bordo de una motocicleta, pero fueron intervenidos por transeúntes y efectivos policiales que lograron su captura inmediata.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia del Poder Judicial impuso a Miguel R. R. y Kevin S. T. F. penas de 6 años, 1 mes y 10 días de prisión efectiva. En tanto, el menor Angelo D. F. fue condenado a 3 años, 6 meses y 5 días, pena que se convirtió en 180 jornadas de prestación de servicio a la comunidad.

Además, los tres deberán pagar 900 soles por reparación civil a favor del agraviado.

