Una estudiante universitaria de 22 años de edad llegó hasta el área de Delitos Contra la Libertad Sexual y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la División de Investigación Criminal (Divincri), en la ciudad de Chiclayo, para denunciar haber sido víctima del delito de violación sexual por parte de Edwin Daniel Pérez Díaz (49).

Denuncia a amigo

De acuerdo a la denuncia policial, la noche del último jueves 28 de agosto, la agraviada acudió al bar Afra, para cumplir con su trabajo y continuar sus estudios.

Posteriormente, a la 1:30 de la mañana del día siguiente, se presentó en el establecimiento Pérez Díaz acompañado de dos hombres más.

Ante los detectives, la agraviada señaló que el mencionado sujeto la invitó como acompañante a su mesa, para beber licor. Así, ella aceptó su petición.

En esa misma línea, la joven dijo que estuvo con los tres individuos por casi media hora ingiriendo un solo vaso de licor. Sin embargo, después ya no recuerda nada.

Pruebas de delito

En esas circunstancias, a las 2 de la tarde del viernes, la joven narró que se despertó y estaba acostada semi desnuda en la cama de la habitación del inmueble del denunciado, ubicado en la avenida Las Américas.

La joven estaba adolorida, pero al revisarse no tenía restos seminales en sus partes íntima. Al levantarse también presentó un fuerte dolor de cabeza.

Después, la mujer tomó su celular y le escribió al Whatsapp del acusado que le llevara agua. A los pocos minutos, uno de los desconocidos, con quien estuvo en el bar, apareció con un vaso, pero no le dijo nada.

La muchacha luego acudió a su domicilio y al observarse sus genitales estaban distintas como si hubiese tenido relaciones sexuales mientras dormía y seguía con dolor.

Es así que decide ir a una clínica, donde el médico ginecológico al examinarla, le señala que tenía grietas en sus partes íntimas, al parecer producto de violación sexual.