La Dirección contra la Corrupción (Dircocor)de la Policía Nacional capturó a César Humberto Arroyo Paz, funcionario del área administrativa de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Lambayeque por un presunto ilícito.

El operativo se ejecutó, ayer en la tarde, en la calle Tumi del distrito de La Victoria (Chiclayo).

¿QUÉ PASÓ?. Un empleado, que este año ingresó a laborar en la DDC, detalló a la Policía que, desde hace varios meses, Arroyo lo obligaba a entregarle una parte de su remuneración, a modo de compensación por haberle ayudado a conseguir una plaza en esa entidad.

En base a elementos preliminares, los agentes alistaron un operativo para detener al sospechoso en flagrancia.

Es así que se logró ubicar al denunciado cuando se llevaba una determinada suma de dinero. Al notar la presencia de los efectivos policiales, Arroyo dejó caer los billetes al suelo, pero estos habían sido previamente fotocopiados en la Dircocor, por lo que su gesto no evitó que sea trasladado a la sede policial.

Hasta el cierre de la presente edición, se realizaban diligencias con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, para definir cuál es el delito que habría cometido dicho funcionario.

Se espera que en las próximas horas se conozca cuál es el trámite que seguirá el proceso de este detenido y qué solicitará el Ministerio Público.

La DDC - Lambayeque se pronuncia

Al respecto, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque emitió un comunicado, rechazando de manera categórica “cualquier acto que contravenga los principios y deberes éticos del servidor público, como la probidad, idoneidad y transparencia”.

Respecto a los hechos que se le imputan a Arroyo Paz, sostuvo que “corresponde a un acto de carácter personal, ajeno a las funciones institucionales”, por lo que expresó su “plena disposición de colaboración a las autoridades competentes, durante el proceso de las pesquisas”.

“Desde la DDC Lambayeque reiteramos nuestro política de tolerancia cero frente a cualquier conducta irregular y rechazamos de manera firme toda práctica que atente contra estos principios”, señaló.

