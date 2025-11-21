Entre la vida y la muerte se encuentra una madre de familia, luego de ser aplastada por una pared que cedió debido a la humedad generada por una inundación de desagüe. Este terrible suceso ocurrió la noche del último martes, cuando Emma Soledad Díaz Carrasco, de 56 años, se encontraba en el interior de su vivienda, ubicada en la quinta Santa Rosa, sin número, en el distrito de Pátapo, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Lamentable accidente

De acuerdo con la información de sus familiares, la mujer estaba entre el pasadizo y la cocina cuando, de pronto, una pared de adobe se desplomó por completo sobre su cuerpo, dejándola prácticamente sepultada junto con los restos de la estructura.

Sus gritos y el fuerte estruendo alertaron a sus hijos y vecinos, quienes corrieron inmediatamente hacia el lugar y encontraron a Díaz Carrasco bajo los escombros. Tras retirarla con rapidez y notar que aún tenía signos vitales, la trasladaron al servicio de Emergencia del Hospital Regional Lambayeque (HRL). Allí, los médicos le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y ordenaron su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece luchando por sobrevivir.

“En la parte posterior de mi casa prácticamente se ha formado un riachuelo de puro desagüe y este problema lo tenemos desde hace siete años. Todo ese tiempo mi mamá ha ido a la municipalidad de Pátapo para reclamar y pedir una solución, pero el alcalde José Eduardo Tarrillo Nuntón nunca hizo nada. Ahora mi madre está entubada, luchando por vivir. Su situación es crítica”, denunció Junior Estela Díaz.

Se comprobó que las aguas servidas del desagüe están expuestas a la población y corren por una especie de acequia que pasa bajo las paredes de las viviendas de la zona.

El incidente fue comunicado al personal policial de la comisaría de Pátapo, a fin de iniciar las investigaciones sobre un hecho que pudo terminar en tragedia. Asimismo, se solicitó la presencia de peritos de Criminalística para verificar que el colapso de la pared se debió a la humedad generada por el desagüe que pertenece a la comuna de Pátapo.

“Requerimos que nos apoyen y que este caso no quede impune, porque el alcalde sabía que las aguas servidas están prácticamente dentro de las casas. Hoy fue mi madre, que está grave; mañana puede ser otra vecina. También necesitamos ayuda para costear los medicamentos que nos exigen en el hospital”, agregó.