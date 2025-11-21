Los vecinos de la urbanización San Lorenzo, situada en el límite entre Chiclayo y José Leonardo Ortiz, alertan que los asaltos se han vuelto casi diarios. Denuncian que sujetos a bordo de motocicletas y mototaxis recorren la zona al anochecer y atacan a transeúntes y pequeños comerciantes.

Denuncia ciudadana

“Ya no podemos caminar tranquilos. A mi hijo lo encañonaron para quitarle el celular a plena luz del día”, contó María Pardo, quien vive en el sector desde hace 15 años.

Julio Rafael, dirigente vecinal, señaló que varios pasajes se han convertido en puntos críticos. “Entre las calles San Isidro y Las Eras pasan dos o tres motos sospechosas todas las noches. Nadie patrulla”, afirmó a Correo.

Los moradores piden que las autoridades de ambos distritos —Janet Cubas en Chiclayo y Elber Requejo en José Leonardo Ortiz— coordinen acciones para reforzar el patrullaje integrado. También exigen la instalación de cámaras de videovigilancia y mejoras en el alumbrado público, pues gran parte de los asaltos ocurre en zonas oscuras como las calles Taymi y Lambayeque.