En la región Lambayeque, el exalcalde del distrito de Olmos, Willy Serrato Puse, junto a otros 25 ciudadanos, fue citado a comparecer ante una audiencia judicial a solicitud de la Procuraduría Pública Ad Hoc del caso Odebrecht. La convocatoria, establecida en la resolución N° 1 del Décimo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, indica que la audiencia para debatir sobre el monto de reparación civil a favor del Estado se realizará el 30 de marzo de 2026 y será inalaplazable.

Diligencia judicial

Los citados están comprendidos en una acusación del Ministerio Público por presuntos delitos de colusión agravada y cohecho relacionados con la adquisición de tierras subastadas para el Proyecto de Irrigación Olmos. Entre los implicados también figuran el exprocurador municipal Hugo Lamadrid Ibáñez, quienes denunciaron irregularidades en el cobro del impuesto de alcabala y la ilegalidad de un crédito otorgado a la comuna como pago adelantado del impuesto predial.

Desde 2015, la investigación conocida como el caso “alcabala” ha sido impulsada por la Procuraduría Ad Hoc, luego de que la Fiscalía en su momento solicitara el archivamiento de lo actuado. Además de Serrato, con otras causas judiciales pendientes, fueron citados Segundo Mendoza Dávila, Kovak Romero Yep, Edil More Chumán, Gustavo Soplapuco Ruiz, Lizandro Mío Pupuche, Luz Benites Soplapuco y Luis Barandiarán Gonzaga, entre otros.

También deberán acudir exdirectivos de Odebrecht en Perú, como Juan Andrés Marsano Soto y Eleuberto Antonio Martorelli, así como empresarios vinculados al caso, incluyendo la familia Ikeda como sucesores procesales. La Municipalidad Distrital de Olmos, en calidad de parte agraviada, estará representada por sus abogados y un perito contable.

El juzgado señaló que aún está pendiente resolver un recurso de prescripción de la acción civil presentado por la defensa del empresario Julio Ikeda, fallecido en 2021. Un informe de la Contraloría General de la República de 2016 advirtió irregularidades en la subasta de 38 mil hectáreas, con un posible perjuicio económico superior a S/ 2 millones.

Serrato asegura que no habrá juicio por el caso “alcabala”

El exalcalde Willy Serrato Puse afirmó que no habrá juicio por el caso “alcabala” y calificó el proceso, aún vigente, como injusto. Señaló que, en el marco de la subasta de tierras para el Proyecto Olmos, su gestión defendió los intereses del distrito.

“Planteamos una demanda en Motupe. Al final los empresarios, incluido Odebrecht, ganaron en todas las instancias y pagaron lo que ellos determinaron como tierras eriazas”, declaró.

Asimismo, Serrato indicó que no podría existir un juicio por presunta responsabilidad penal, ya que la Fiscalía archivó la denuncia. “Una Sala decidió que el juzgado discuta la acción civil, pero no el tema penal. Sobre ese punto no hemos sido notificados. La Fiscalía no encontró responsabilidad ni penal ni civil, y hemos defendido ese aspecto. Además, la responsabilidad, que plantea la Procuraduría, ya prescribió”, sostuvo.