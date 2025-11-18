Exalcalde de Jayanca sigue sin cumplir condena.
La ordenó la renovación de las órdenes de ubicación y captura del exalcalde de Jayanca, José Tapia Olazábal, quien aún no cumple una condena de pena efectiva por el delito de colusión.

Resolución judicial

La misma medida se aplicó a los exfuncionarios municipales Carlos Chanamé Morales, Eleuterio Flores Ipanaqué y Alexander Zegarra Agip, quienes fueron sentenciados junto al exburgomaestre.

Asimismo, el Décimo Juzgado Unipersonal dispuso que la retome la búsqueda de las exfuncionarias del municipio de Chiclayo, Tereza Benavides Campos y Mercedes Ramos Suyón, quienes no han cumplido con su obligación de asistir a los juicios en su contra.

Estas acciones buscan garantizar que los sentenciados cumplan con las penas impuestas y enfrentar la impunidad en casos de corrupción dentro de las administraciones municipales de la región.

