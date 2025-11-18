La Corte Superior de Justicia de Lambayeque ordenó la renovación de las órdenes de ubicación y captura del exalcalde de Jayanca, José Tapia Olazábal, quien aún no cumple una condena de pena efectiva por el delito de colusión.

Resolución judicial

La misma medida se aplicó a los exfuncionarios municipales Carlos Chanamé Morales, Eleuterio Flores Ipanaqué y Alexander Zegarra Agip, quienes fueron sentenciados junto al exburgomaestre.

Asimismo, el Décimo Juzgado Unipersonal dispuso que la Policía Nacional retome la búsqueda de las exfuncionarias del municipio de Chiclayo, Tereza Benavides Campos y Mercedes Ramos Suyón, quienes no han cumplido con su obligación de asistir a los juicios en su contra.

Estas acciones buscan garantizar que los sentenciados cumplan con las penas impuestas y enfrentar la impunidad en casos de corrupción dentro de las administraciones municipales de la región.